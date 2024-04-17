В Ленобласти хотят повысить нормативы по числу экипажей скорой помощи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время отчета перед депутатами Заксобрания 17 апреля предложил увеличить нормативы по числу экипажей и машин скорой помощи. Меры, по его мнению, следует принять в наиболее густонаселенных районах, откуда приходят жалобы на работу службы.

"Это нужно будет делать за счет областного бюджета — подготовьте отдельные расчеты, чтобы распоряжение было реализовано четко, это нужно отрабатывать с комфином", - приводит речь чиновника пресс-служба регионального правительства.

За помощью в сохранении кадрового потенциал скорой помощи Дрозденко обратился к главе комитета по здравохранению Александру Жаркову. От него губернатор попросил сформулировать, какие конкретные шаги можно еще предпринять в этом направлении.

Фото: ЗАКС.Ру