"Фонд Бориса Немцова за Свободу"* внесли в реестр нежелательных организаций

Минюст расширил список организаций, чья деятельность ранее была объявлена Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ. Перечень пополнили "Фонд Бориса Немцова за Свободу"* и "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу"** (оба - ФРГ).

Принятое на их счет решение надзорного ведомства датируется 13 марта.

Кроме того, по решению Генпрокуратуры от 29 марта нежелательной объявлена деятельность украинской "Общественной организации "Центр Гражданских Свобод"***.

Организацию, которая названа в честь политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году неподалеку от Кремля, основала в том же году его дочь Жанна. Ежегодно от имени организации вручается премия Бориса Немцова, присуждаемая "за смелость человеку, проявившему исключительное мужество в борьбе за демократию и свободу", говорится на сайте фонда*.

*Генпрокуратура объявила деятельность "Фонда Бориса Немцова за Свободу" нежелательной в РФ

**Генпрокуратура объявила деятельность "Фонда имени Фридриха Науманна за свободу" нежелательной в РФ

***Генпрокуратура объявила деятельность "Общественной организации "Центр Гражданских Свобод" нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру