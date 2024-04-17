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Новости 19:24

С начала года свекла подорожала более чем на 40%, капуста - более чем на 30%

фото ЗакС политика С начала года свекла подорожала более чем на 40%, капуста - более чем на 30%

Росстат опубликовал еженедельную таблицу, отражающую динамику розничных цен на потребительском рынке. 

С начала года в магазинах заметнее всего подорожали овощи. Наиболее стремительно растет в цене свекла: за 3,5 месяца, прошедших с Нового года, она подорожала уже на 41,52%. За ней по тому же показателю следуют белокочанная капуста (+32,03%), морковь (+25,12%) и помидоры (+21,4%).

Общая инфляция с начала года составила 2,25%.

Куриные яйца, рекордно подорожавшие к концу прошлого года, продолжают демонстрировать противоположную динамику. С начала года они стали дешевле на 4,92%.

фото: pixabay


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