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Две недели в Петербурге будет затруднено движение по Кантемировскому мосту

фото ЗакС политика Две недели в Петербурге будет затруднено движение по Кантемировскому мосту

Петербургская государственная административно-техническая инспекция анонсировала новые ограничения движения.

Наиболее протяженный участок города, где в ближайшее время будет затруднен проезд, расположен на Петроградской стороне. Речь идет о нечетной стороне проспекта Медиков, который соединяет набережную Карповки и Кантемировский мост. С 19 апреля по 2 мая здесь будут чинить проезжую часть, в связи с чем автомобилисты столкнутся с ограничениями.

Почти на пять месяцев, до середины октября, ограничат движение в другой точке Петроградского района, на перекрестке улицы Лизы Чайкиной и Большой Пушкарской улицы. На этом месте установят пешеходную галерею.

Фото: ЗАКС.Ру


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