Дневного прогрева воздуха в Петербурге 18 апреля не ожидается

В Петербурге погода продолжает огорчать и опускаться все ниже и ниже климатической нормы, об этом 18 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в Петербурге останется под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. Несмотря на то что осадков, скорее всего, не будет, дневного прогрева воздуха тоже не будет. Дневная температура воздуха обещает быть на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 19 апреля, в Петербурге выпадет снег, а температура воздуха опустится до нуля градусов.

Фото: ЗАКС.Ру