ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:15

Дневного прогрева воздуха в Петербурге 18 апреля не ожидается

фото ЗакС политика Дневного прогрева воздуха в Петербурге 18 апреля не ожидается

В Петербурге погода продолжает огорчать и опускаться все ниже и ниже климатической нормы, об этом 18 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в Петербурге останется под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона. Несмотря на то что осадков, скорее всего, не будет, дневного прогрева воздуха тоже не будет. Дневная температура воздуха обещает быть на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +1…+3 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. 

В пятницу, 19 апреля, в Петербурге выпадет снег, а температура воздуха опустится до нуля градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости18 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама