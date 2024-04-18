В России усилят контроль за проведением экзаменов по русскому для мигрантов

Минобрнауки поручило усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку для мигрантов, об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Для этого глава министерства Валерий Фальков поручил заключить договоры с государственными вузами, которые будут в каждом регионе отвечать за проведение экзамена.

Отмечается, что в 2023 году количество мест, в которых можно сдать экзамен по русскому языку мигрантам, уменьшилось в два раза.

Также в рамках усиления до 1 мая будут исключены коммерческие партнеры из процедуры, то есть они не смогут проводить экзамены и оформлять сертификаты.

Кроме этого, контроль за проведением самого экзамена также будет усилен. В случае нарушений необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Фото: Минпросвещения России / Telegram