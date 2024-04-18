Следователи раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов в Петербурге

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет (п."а" ч,2 ст.322.1 УК РФ) более 400 иностранных граждан, об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следователей, 31-летний гражданин Узбекистана создал группу для организации незаконной миграции. Иностранных граждан фиктивно ставили на учет по месту пребывания в России.

Также у мужчины было двое сообщников – 25-летний молодой человек и 30-летняя девушка. Оба имели гражданство России.

Жилье мигрантам предоставлялось с помощью подставных индивидуальных предпринимателей, согласно поддельным документам. Такая система проработала с апреля по сентябрь 2023 года. Общая сумма заработанных средств с помощью такой схемы составила более 1,2 млн рублей.

На данный момент, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ЗАКС.Ру