Городской суд осудил на семь лет петербургского физика по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 76-летнего физика Александра Куранова по делу о государственной измене (ст,275 УК РФ), об этом 18 апреля в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Дело суд рассматривал в закрытом режиме из-за наличия грифа "Совершенно секретно".

Суд назначил Куранову семь лет в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Как отметила Лебедева, суд применил статью 64 УК РФ и смягчил физику срок, поэтому он меньше минимального по статье о госизмене.

Александр Куранов является физиком и профессором в области технических наук. Также он работал в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.

До ареста в 2021 года физик возглавлял "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем".

Фото: ЗАКС.Ру