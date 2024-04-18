Напавший на полицейского петербуржец отделался условным сроком

В Петербурге в особом порядке рассмотрели дело местного жителя Александра Слученкова, который обвинялся в применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, конфликт с последующим нападением случился в феврале в квартире фигуранта на улице Трефолева.

Слученков находился в пьяном виде, когда его пришли навестить правоохранители с тем, чтобы запротоколировать мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Не согласившись с позицией полиции, хозяин квартиры схватил одного из сотрудников правопорядка сначала за одежду, а потом за шею, вследствие чего у силовика появились кровоподтеки. Повреждение было квалифицировано как не причинившее вреда здоровью.

Петербуржец, официально нигде не работающий, но, с его слов, зарабатывающий на жизнь, признал вину и получил от Кировского районного суда полгода условного срока.

Фото: ЗАКС.Ру