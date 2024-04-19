С начала года в РФ заблокировали более 2 млн карточек товаров на маркетплейсах

Жалобы правообладателей привели к блокировке свыше двух миллионов карточек различных товаров на маркетплейсах в России. Такие данные 19 апреля обнародовала Федеральная антимонопольная служба. Речь идет о таких площадках, как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и AliExpress Россия.

Показатель стал результатом соглашения, заключенного в прошлом году между ведомством, продавцами и правообладателями. Все три стороны договорились бороться с контрафактной продукцией.

В прошлом году блокировке подвергли еще почти 2,5 млн карточек поддельных товаров. Определить контрафакт помогают, в частности, контрольные закупки и экспертизы. Чаще всего цена на товар сомнительного качества занижена, что тоже обращает на себя внимание специалистов.

В числе наиболее популярных категорий товаров, в которых встречаются подделки, фигурируют электроника, косметика и спортивная одежда.

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