Аренду самокатов в Петербурге приостановили из-за снегопада

В Петербурге сервисы кикшеринга приостановили возможность аренды самокатов из-за выпавшего снега 19 апреля, об этом сообщили в пресс-службе городского центра управления парковками.

Как уточнили в центре, речь идет об аренде самокатов у операторов Whoosh, Urent и Яндекс Go.

Также петербуржцам пообещали, что возможность проката самокатов восстановится посто того, как в городе стабилизируется погодная ситуация.

Кроме этого, пользователям самокатов напомнили о правилах при использовании такого вида транспорта. Например, нужно слезать с самоката на пешеходных переходах и не превышать скорость 15-20 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру