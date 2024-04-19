В Петербурге с 20 апреля начнут разводку мостов по заявкам на рукавах Невы

На рукавах реки Невы в субботу, 20 апреля, начнется навигация, мосты будут разводить по заявкам, об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Речь идет о трех мостах – Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском. Развод будет осуществляться по заявкам, которые подаются за двое суток до предполагаемого прохода судов.

Однако такие разводки происходят крайне редко. Помимо плановых разводок, в год развод этих мостов осуществляется около восьми раз.

Сама навигация продлится до 15 ноября. Для мостов через Неву навигация стартовала еще 10 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру