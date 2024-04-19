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Суд Петербурга решил рассматривать дело экс-депутата Глущенко в присутствии врача

фото ЗакС политика Суд Петербурга решил рассматривать дело экс-депутата Глущенко в присутствии врача

Приморский районный суд Петербурга решил, что на судебном процессе в отношении бывшего депутата Государственной Думы от ЛДПР Михаила Глущенко будет присутствовать врач, об этом 19 апреля пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что экс-депутат отбывает срок по делу об убийстве коллеги по парламенту Галины Старовойтовой в 1998 году, но его также обвиняют в организации еще трех убийств.

По информации издания, изначально суд решил перевести Глущенко из изолятора ФСБ на Шпалерной улице в СИЗО №5 на Арсенальной улице, чтобы дорога в суд стала короче. Уточняется, что бывшему депутату постоянно на судебные заседания вызывают скорую из-за плохого самочувствия.

Кроме этого, суд решил, что на заседаниях Глущенко будет сопровождать врач медсанчасти СИЗО.

Следующее судебное разбирательство в отношении Глущенко пройдет 15 мая. На нем прокуратура будет представлять свои доказательства вины бывшего депутата.

Фото: ЗАКС.Ру


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