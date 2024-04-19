ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:46

В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

фото ЗакС политика В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

МВД РФ предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в течение десяти дней до решения суда, об этом 19 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что такая инициатива может потребоваться в случаях, когда информация о телефонных звонках не терпит отлагательства. Также отмечается, что суд при этом уведомят о получении данных.

В МВД подчеркнули, что законопроект подготовили в рамках исполнения поручений правительства страны. Его реализация не требует дополнительных расходов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама