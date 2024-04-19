В России хотят разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда

МВД РФ предложило разрешить следователям и дознавателям получать данные о телефонных звонках в течение десяти дней до решения суда, об этом 19 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уточняется, что такая инициатива может потребоваться в случаях, когда информация о телефонных звонках не терпит отлагательства. Также отмечается, что суд при этом уведомят о получении данных.

В МВД подчеркнули, что законопроект подготовили в рамках исполнения поручений правительства страны. Его реализация не требует дополнительных расходов.

Фото: ЗАКС.Ру