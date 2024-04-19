Станцию "Купчино" закрывали на 15 минут из-за технических неполадок

Станцию синей ветки петербургского метрополитена "Купчино" закрывали на вход и выход по техническим причинам, об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе городской подземки.

Станцию закрыли в 20:04. Поезда следовали от станции "Парнас" до станции "Звездная". Какая именно техническая неполадка произошла в "Купчино" не уточнялось.

Однако сотрудникам подземки потребовалось всего 15 минут, чтобы решить проблему. В 20:17 вход и выход на станции "Купчино" были открыты, сейчас ветка работает в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру