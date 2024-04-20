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Новости 11:18

Над Россией ликвидировали 50 беспилотников в ночь на 20 апреля

фото ЗакС политика Над Россией ликвидировали 50 беспилотников в ночь на 20 апреля

Российские ПВО обезвредили 50 украинских беспилотников, которые должны были атаковать объекты на территории России, об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что из этого количества 26 беспилотников собирались атаковать объекты в Белгородской области, а еще десять в Брянской области.

Также восемь беспилотников уничтожили над Курской областью, еще два над Тульской и по одному над Смоленской, Рязанской, Московской и Калужской областями.

Всех их сбили только за ночь 20 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру


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