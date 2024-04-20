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Новости 11:50

В Ленобласти вечером 19 апреля ДТП унесли жизнь троих людей

фото ЗакС политика В Ленобласти вечером 19 апреля ДТП унесли жизнь троих людей

В Ленинградской области на двух трассах случились ДТП, которые унесли жизни троих людей, а одного ребенка отправили в больницу, об этом 20 апреля пишет 47news со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сначала, вечером 19 апреля, произошла авария в Бокситогорском районе Ленобласти на трассе А-114 "Вологда – Новая Ладога". Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в "Газель". Первый вместе с пассажиркой скончались, а ребенка внутри госпитализировали.

Далее произошло ДТП на автодороге "Нарва". Мужчина на легковушке ехал в Кингисепп и не справился с управлением, из-за чего он выехал на встречку и столкнулся с другой легковушкой. Пассажирка первого авто скончалась.

Фото: ЗАКС.Ру


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