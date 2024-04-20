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Новости 12:19

В Петербурге высота снежного покрова составила 11 сантиметров 20 апреля

фото ЗакС политика В Петербурге высота снежного покрова составила 11 сантиметров 20 апреля

Высота снежного покрова в Петербурге выросла до 11 сантиметров, повторив значение 2017 года, об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, на побережье города при этом снежный покров чуть ниже, однако, по его предположениям, снег просто сдувает ветром. 

Также, как рассказал Колесов, высота снега повторила значение, которое было зафиксировано в 2017 году. Тогда 11 сантиметров снега выпали 14 апреля. Однако синоптик подчеркнул, что были рекорды и посерьезнее.

В Ленобласти снега тоже много. Например, в Выборге высота снежного покрова составила 18 сантиметров, а в Сосново 17 сантиметров.

Фото: ЗАКС.Ру


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