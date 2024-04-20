Амосов не исключил своего участия в выборах губернатора

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов не исключил возможность своего участия в выборах главы губернатора. Об этом он заявил во время интервью авторам проекта "Околополитика", сообщили в Telegram-канале "Движение Демократическое Обновление" (ДДО) 20 апреля. Само интервью пока не опубликовано, но ведущая программы, депутат Диана Серая подтвердила ЗАКС.Ру эту информацию.

Для Амосова эти выборы главы Петербурга могут стать третьими. Впервые он баллотировался в 2003 году от "Яблока", а в 2019 году - от "Гражданской платформы". Сейчас Амосов один из самых опытных парламентариев в Петербурге. Впервые он избрался в городской парламент в 1993 году. Он является депутатом первого, второго, третьего, пятого и шестого созывов.

В Заксобрании он состоит во фракции "Справедливая Россия - За правду", однако членом партии не является.

Пока только один человек заявил о намерениях участвовать в выборах губернатора. Первой об этом объявила племянница лидера СРЗП Надежда Тихонова, которая баллотировалась на предыдущих выборах. Голосование должно состояться в сентябре 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру