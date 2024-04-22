Суд арестовал петербурженку по делу об убийстве матери

В Петербурге отправили в следственный изолятор женщину, которую обвиняют в убийстве собственной матери (ч. 1 ст. 105 УК), совершенном в нетрезвом состоянии, передает объединенная пресс-служба городских судов. Под арестом она пробудет до 20 июня.

Нападение, по официальной версии, случилось в субботу вечером в квартире дома на территории Пушкина. Подследственная несколько раз ударила родственницу по голове неким предметом. Смерть наступила на месте происшествия. Женщина не согласна с предъявленным обвинением.

По сведениям телеканала "78", арестованной 36 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Погибшей матери фигурантки было 70 лет.

Фото: ЗАКС.Ру