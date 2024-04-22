Основную часть пассажиров ВСМ примет будущая станция "Лиговский проспект - 2"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам раскрыл еще пару деталей проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

"Мы предоставили все гарантии финансирования проекта из бюджета города в объеме 30 млрд рублей с распределением по годам", - рассказал глава города.

По завершении строительства железной дороги главной станцией метро, обслуживающей ее пассажиров, станет проектируемый "Лиговский проспект - 2".

"Именно она со временем примет на себя основной поток пассажиров, прибывающих каждые 10 минут со стороны Москвы", - уточнил Беглов.

Напомним, что движение по ВСМ хотят открыть к 2028 году. Время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. В обоих городах поезда будут разгоняться до 200 км в час.

В понедельник 22 апреля "Метрострой Северной Столицы" показал состояние строящейся станции "Горный институт", которую обещают открыть в этом году.

строящаяся станция "Горный институт"

фото: Метрострой Северной Столицы - мы строим метро! / Telegram