С экс-сотрудницы Госстройнадзора Ленобласти взыскали сумму крупной взятки

Всеволожская прокуратура добилась взыскания в пользу государственного бюджета крупной суммы денег с бывшей сотрудницы областного Госстройнадзора. Ей предстоит выплатить в казну 650 тысяч рублей. Именно в таком размере она получила взятку в 2018 году, за что была осуждена по коррупционной статье (ч. 5 ст. 290 УК).

За незаконное вознаграждение женщина согласилась помочь компании ООО "СК Балт-Строй" в получении разрешений на строительство жилья, напоминает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Издание 47news уточняет, что речь идет о Раисе Скуридиной, которая в прошлом руководила в региональном Госстройнадзоре отделом контроля и выдачи разрешений на строительство. За взятки она посодействовала девелоперу в строительстве ЖК "Ямбург" в Кингисеппе, в связи с чем бывшая чиновница была приговорена к штрафу в размере 4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру