ЗакС поддержал законопроект о полезных наборах для новорожденных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 24 апреля в первом чтении поддержали законопроект губернатора Александра Беглова о мере поддержки семьям в виде набора с полезными мелочами для новорожденных, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее положение хотят закрепить в Социальном кодексе.

Согласно тексту законопроекта, городские власти будут вручать семьям, в которых родился ребенок, подарочные наборы. В него войдут различные детские принадлежности. Для получения подарка хотя бы один из родителей малыша должен иметь место жительства в Петербурге. Закон должен вступить в силу 1 августа 2024 года, за месяц до выборов губернатора Петербурга.

Содержание таких наборов будет определять правительство. Примерная стоимость одного набора составит около 15 тысяч рублей. Губернатор Александр Беглов в своих соцсетях рассказывал, что в комплект войдет порядка двадцати наименований: одежда, игрушки, средства гигиены, прибор для подогрева детского питания, средства для безопасности малыша, детское постельное белье. Сейчас над списком предметов работает команда специалистов: врачи-педиатры, работники роддомов, родительские сообщества и другие.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2024 году на подарочные наборы собираются выделить из бюджета 304,7 млн рублей из расчета на 20,3 тысячи новорожденных. А в 2025 и 2026 годах на эти цели потребуется 1,4 млрд рублей (более 700 млн рублей ежегодно). Предполагается, что в год такие комплекты будут получать 48,7 тысяч новорожденных. По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, на текущий год деньги возьмут из резервного фонда.

По информации ЗАКС.Ру, принять законопроект планируют сразу в трех чтениях за одно заседание. Сухенко предложил на поправки 5 минут, чем рассердил некоторых депутатов. В частности, члена фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаила Амосова и лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Они хотели подать поправки к законопроекту. Их просьбы депутатский корпус проигнорировал.

Сейчас петербургские родители получают соцвыплаты, которые могут потратить в специализированных магазинах с товарами для детей. Идея с "коробкой с подарками для малыша" была анонсирована Бегловым 9 апреля. Глава города заявил, что к этой идее его подтолкнули комментарий, которые оставляют ему пользователи в соцсетях. Отметим, проект закона появился на сайте Смольного за несколько дней до публичного анонса.

В ряде регионов России подобные меры поддержки для новорожденных уже действуют. В частности, в соседней Ленинградской области их выдают с марта 2020 года. Там в набор входят одеяла, пеленки, детская одежда, прорезыватели для зубов, подгузники и соска. "Подарки новорожденному" есть и в Мурманской области. Там их ввели в 2021 году. В Москве новорожденным дают наборы в которых 45 предметов, однако родители могут отказаться от набора и получить компенсацию в 20 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру