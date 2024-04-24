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Новости 16:13

Суд временно закрыл кафе на Садовой улице

фото ЗакС политика Суд временно закрыл кафе на Садовой улице

В Петербурге суд приостановил деятельность предприятия общественного питания, которое расположено в доме № 67А по Садовой улице. Такой адрес имеет кафе русской кухни "Изба". 

После жалобы от клиента заведения Роспотребнадзор провел проверку и выявил несколько нарушений. Протокол на ООО "Анфиса" составили по 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Чиновники, среди прочего, установили, что помещения плохо вентилируются и имеют некачественную звукоизоляцию, что технологические процессы не разделены, что у предприятия имеется мало производственных столов, а пищевая продукция обезличена и не помечена сроками годности.

Заведению запретили открываться в течение 35 дней. Отсчет "штрафного времени" ведется Октябрьским районным судом с 12 апреля. На заседании представитель "Анфисы" заявил, что зафиксированные нарушения уже устранены.

Фото: ЗАКС.Ру


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