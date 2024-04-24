ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:13

Дворцы и парки в Царском Селе потребовали приспособить для инвалидов

фото ЗакС политика Дворцы и парки в Царском Селе потребовали приспособить для инвалидов

Петербургская прокуратура через суд добилась удовлетворения своих претензий к администрации государственного музея-заповедника "Царское Село". Иск был подан в защиту неопределенного круга лиц и касался прав людей с ограниченными возможностями, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Представитель музея каких-либо соображений против иска на заседании высказывать не стала.

Теперь сотрудники учреждения должны будут оборудовать дворцы (Екатерининский, Александровский) и парки (Екатерининский, Александровский) для инвалидов. На сегодняшний день на территории ГМЗ для них не хватает удобных туалетов, тактильных указателей на лестницах, системы радиоинформирования и специальной среды, позволяющей эвакуироваться. На выполнение этих задач у музея будет один год.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама