Дворцы и парки в Царском Селе потребовали приспособить для инвалидов

Петербургская прокуратура через суд добилась удовлетворения своих претензий к администрации государственного музея-заповедника "Царское Село". Иск был подан в защиту неопределенного круга лиц и касался прав людей с ограниченными возможностями, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Представитель музея каких-либо соображений против иска на заседании высказывать не стала.

Теперь сотрудники учреждения должны будут оборудовать дворцы (Екатерининский, Александровский) и парки (Екатерининский, Александровский) для инвалидов. На сегодняшний день на территории ГМЗ для них не хватает удобных туалетов, тактильных указателей на лестницах, системы радиоинформирования и специальной среды, позволяющей эвакуироваться. На выполнение этих задач у музея будет один год.

Фото: ЗАКС.Ру