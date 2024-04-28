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В Петербурге сохранится тепло 28 апреля, но возможен дождь

фото ЗакС политика В Петербурге сохранится тепло 28 апреля, но возможен дождь

В Петербурге может быть немного облачно, однако все еще тепло, об этом 28 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в субботу, 28 апреля, существенно погода не поменяется от субботней, 27 апреля. Однако в городе станет более облачно, хоть и с прояснениями. Также местами возможен небольшой дождь, однако температура воздуха все еще относительно высокая.

Воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что заметно выше нормы. 

Фото: ЗАКС.Ру


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