Правоохранители задержали участников группы "Коррозия металла" за демонстрацию символики

В Нижнем Новгороде задержали участников группы "Коррозии металла" в ночном клубе города, об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала директор Мария Рунова ТАСС, группа давала концерт в рамках своего гастрольного тура, это было как раз первое выступление. Однако она не уточняла о причинах задержания.

В правоохранительных рассказали, что задержаны были трое участников группы, их отвезли в отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ).

Статья предполагает либо штраф в размере до 2 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста.

Фото: ЗАКС.Ру