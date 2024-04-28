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Новости 11:46

ЛДПР хочет создать Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

фото ЗакС политика ЛДПР хочет создать Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал создание Совета ветеранов, который будет заниматься сохранением наследия Владимира Жириновского, об этом 27 апреля писали "Ведомости".

Такое заявление лидер партии сделал на партийном слете ЛДПР, на котором он напомнил историю партии и рассказал о будущем. Как уточнил Слуцкий, в Совет ветеранов, создание которого планируется в будущем, смогут войти только те, кто состоит в партии больше 30 лет. Всего таких людей в ЛДПР 921 человек. 

"Это люди, которые в самом начале, в самый сложный период, рядом с Владимиром Вольфовичем создавали организацию, продвигали ее программу и формировали актив", – сказал Слуцкий.

Также на слете партии Слуцкий рассказал о планах создания цифровой экосистемы, приведя в пример нейросеть "Жириновский".

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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