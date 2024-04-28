На Рощинском кладбище произошла драка с пистолетом между конкурентами сферы ритуальных услуг

Под Зеленогорском при разборках конкурентов в сфере ритуальных услуг на Рощинском кладбище пострадали два человека, об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем в субботу, 27 апреля, в полицию обратился исполнительный директор формы по торговле ритуальными принадлежностями и заявил о разбое. Правоохранителями было установлено, что на кладбище днем пятеро неизвестных ударили заявителя и еще одного гражданина.

Как оказалось, помимо драки, один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического пистолета, а один из пострадавших заявил, что он еще и похитил у него 117 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о групповом хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст.213 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру