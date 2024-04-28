Пожар в Сестрорецке отправил двоих петербуржцев в больницу

В Курортном районе Петербурга вспыхнул сильный пожар утром 28 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре поступило в 11:11 из Сестрорецка, а именно из дома №350 на Приморском шоссе. Там произошло возгорание в двухкомнатной квартире на третьем этаже дома.

Огонь охватил полностью 15 квадратных метров комнаты, однако спасатели справились быстро – примерно за 15 минут.

Без пострадавших не обошлось. Всего спасатели эвакуировали троих человек, из них двое, мужчина из женщина, пострадали в пожаре. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

Фото: ЗАКС.Ру