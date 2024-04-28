В СПбГУ несколько корпусов перешли на дистант из-за вспышки кори

Петербургский Роспотребнадзор проводит расследование из-за выявления случаев кори у студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, всего с 22 по 27 апреля было зарегистрировано два случая кори среди учащихся. Сейчас определен круг контактных лиц, которые взаимодействовали с заболевшими. Также проводится вакцинация и определение наличия иммунитета.

В ведомстве уточнили, что в отношении СПбГУ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, а ситуация с болезнью находится под контролем.

Однако сотрудники и студенты СПбГУ в корпусах на 10-ой линии В.О. (Институт наук о Земле СПбГУ) и на Менделеевской линии (Институт философии и Институт истории СПбГУ) переведены на дистанционный режим работы и обучения.

Фото: ЗАКС.Ру