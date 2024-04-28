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Новости 17:20

В Ломоносовском районе ребенок увяз в жидкой глине на дне колодца

фото ЗакС политика В Ломоносовском районе ребенок увяз в жидкой глине на дне колодца

В Ленобласти семейное строительство колодца обернулось госпитализацией школьника, о чем пишет издание 47news. Инцидент случился в Пениковском поселении Ломоносовского района.

Несовершеннолетний во время работ оказался на шестиметровой глубине, и его стало засасывать в жижу на дне. Окружающим не хватило сил вытащить ребенка, оказавшегося по пояс в глине. Вызванные спасатели извлекали его из колодца при помощи петли. 

Справившись с задачей, сотрудники МЧС передали подростка медикам. Его увезли в стационар, диагностировав переохлаждение.

Фото: ЗАКС.Ру


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