В Ломоносовском районе ребенок увяз в жидкой глине на дне колодца

В Ленобласти семейное строительство колодца обернулось госпитализацией школьника, о чем пишет издание 47news. Инцидент случился в Пениковском поселении Ломоносовского района.

Несовершеннолетний во время работ оказался на шестиметровой глубине, и его стало засасывать в жижу на дне. Окружающим не хватило сил вытащить ребенка, оказавшегося по пояс в глине. Вызванные спасатели извлекали его из колодца при помощи петли.

Справившись с задачей, сотрудники МЧС передали подростка медикам. Его увезли в стационар, диагностировав переохлаждение.

Фото: ЗАКС.Ру