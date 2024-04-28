Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за травмирования девочки в Петербурге

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам проверить инцидент с травмированием трехлетней девочки в фотостудии "Модерн". Об этом сообщает информационный центр СК.

Ранее органы прокуратуры отказались возбуждать уголовное дело по факту происшествия, в связи с чем свое недовольство выразил отец девочки. Согласно его жалобе, с ним как с потерпевшей стороной не взаимодействуют должным образом.

В помещении фотостудии ребенок сломал ногу, выходя из туалетной кабины. Экспертиза показала, что разница в высоте пола создает опасность для здоровья посетителей. От подчиненных Бастрыкин требует доложить о причинах отказа в возбуждении дела.

фото: пресс-служба СК