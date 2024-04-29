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Новости 13:34

Петербуржец стрелял в воздух в ходе дорожного конфликта

фото ЗакС политика Петербуржец стрелял в воздух в ходе дорожного конфликта

Спор между участниками дорожного движения разрешился стрельбой в воздух вечером 28 апреля, рассказали в ГУ МВД по Петербургу. Личность предполагаемого стрелка установлена, правоохранители разыскивают его.

Как сообщили в ведомстве, конфликт разгорелся около 22:00 близ дома № 271 по Лиговскому проспекту. Водитель "Мерседеса" выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего сел за руль и уехал прочь.

Правоохранители установили личность возможного стрелка. "Им оказался 26-летний петербуржец, проживающий на Сиреневом бульваре", — уточнили в полицейском главке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Силовики приняли меры к розыску скрывшегося петербуржца.

Фото: ЗАКС.Ру


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