Смольный потратит 2,6 миллиона рублей на премии дружинникам

На премии народным дружинникам в Петербурге потратят более 2,6 миллиона рублей, рассказали 29 апреля в администрации губернатора. Постановление об этом получило подпись градоначальника Александра Беглова.

Как отметили в Смольном, отбор претендентов на получение награды провели в январе-феврале 2024 года. Итоги отбора нашил отражение в решении комиссии по присуждении соответствующей премии от 16 февраля.

"В бюджете города предусмотрено 2 640 000 рублей на финансирование премии", — говорится в распространенном сообщении.

Премии дружинникам играют роль одного из вариантов их материального стимулирования, уточнили чиновники. Средства перечисляются за содействие правоохранительным органам в деле охраны общественного порядка.

Фото: ЗАКС.Ру