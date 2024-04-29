На Гороховой улице кусок лепнины упал на прохожую

Петербурженка пострадала при падении куска лепнины с фасада дома в центре города, сообщила 29 апреля "Фонтанка". Девушка сообщила изданию, что цела, но пока пребывает в некотором шоке.

Инцидент произошел около полудня в понедельник близ дома № 19 по Гороховой улице. По утверждению пострадавшей, элемент декора упал с крыши трехэтажного здания. Девушка была вынуждена обратиться за врачебной помощью.

"Сейчас только вышла из травмы. Ушибы руки и ноги без переломов. Немного в шоке пока", — рассказала потерпевшая "Фонтанке".

Петербурженка заявила о намерении обратиться за компенсацией понесенного ущерба. Также она высказала надежду на то, что крышу здания отремонтируют.

Фото: ЗАКС.Ру