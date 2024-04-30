Драка подростков в Озерках привела к уголовному делу

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за потасовки, случившейся возле Верхнего Суздальского озера.

Как сообщает региональный главк МВД, конфликт случился между несколькими подростками. Для того чтобы выяснить его обстоятельства, в участок забрали 13 несовершеннолетних. Известно, что один из школьников получил травмы головы и отправился в больницу.

Задержали также 25-летнего мужчину, который продемонстрировал дерущимся подросткам муляж пистолета. Таким образом он, с его же слов, хотел остановить рукоприкладство.

Фото: ЗАКС.Ру