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Новости 10:25

Драка подростков в Озерках привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Драка подростков в Озерках привела к уголовному делу

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за потасовки, случившейся возле Верхнего Суздальского озера.

Как сообщает региональный главк МВД, конфликт случился между несколькими подростками. Для того чтобы выяснить его обстоятельства, в участок забрали 13 несовершеннолетних. Известно, что один из школьников получил травмы головы и отправился в больницу.

Задержали также 25-летнего мужчину, который продемонстрировал дерущимся подросткам муляж пистолета. Таким образом он, с его же слов, хотел остановить рукоприкладство.

Фото: ЗАКС.Ру


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