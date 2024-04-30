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Новости 11:59

ЛДПР в Петербурге намерена провести первомайский "праздничный митинг"

фото ЗакС политика ЛДПР в Петербурге намерена провести первомайский "праздничный митинг"

Петербургское реготделение ЛДПР анонсировало проведение "праздничного митинга" в честь Первомая. Акция будет ограничена территорией партийного штаба.

Собравшихся ожидают музыкальная программа и выступления депутатов, включая заместителя спикера ЗакСа Павла Иткина. Кроме того, в ходе мероприятия разыграют статуэтку "Сокол ЛДПР".

Отметим, что митинги и даже одиночные пикеты в городе запрещены под предлогом эпидемиологической опасности. Носить маски в общественном транспорте при этом необязательно.

Ранее представители профсоюзов решили, что из-за "коронавирусных" ограничений никаких первомайских демонстраций в этом году проводить не будут.

Фото: ЗАКС.Ру


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