Катавшийся со школьницей петербуржец разбился на мотоцикле

В Петербурге правоохранители начали проверку после того, как 33-летний мотоциклист с 16-летней девушкой на заднем сиденье не справился с управлением и попал в смертельное ДТП.

Как сообщает региональный главк полиции, водитель мотоцикла не выжил, а его юную спутницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Авария случилась на Комендантском проспекте. Мотоцикл влетел в ехавший навстречу автомобиль, водитель которого не пострадала. За последние два года на скончавшегося мужчину трижды составляли административные протоколы.

Фото: ЗАКС.Ру