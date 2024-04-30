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Новости 13:30

Катавшийся со школьницей петербуржец разбился на мотоцикле

фото ЗакС политика Катавшийся со школьницей петербуржец разбился на мотоцикле

В Петербурге правоохранители начали проверку после того, как 33-летний мотоциклист с 16-летней девушкой на заднем сиденье не справился с управлением и попал в смертельное ДТП.

Как сообщает региональный главк полиции, водитель мотоцикла не выжил, а его юную спутницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Авария случилась на Комендантском проспекте. Мотоцикл влетел в ехавший навстречу автомобиль, водитель которого не пострадала. За последние два года на скончавшегося мужчину трижды составляли административные протоколы.

Фото: ЗАКС.Ру


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