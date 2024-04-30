В Приморском районе Петербурга столкнулись трамвай и троллейбус

На оживленном петербургском перекрестке возле станции метро "Пионерская" утром 30 апреля не поделили дорогу трамвай и троллейбус, о чем пишет MR7.

В Горэлектротрансе журналистам рассказали, что виноват оказался водитель троллейбуса, не пропустивший коллегу при повороте. В ДТП ушибся ребенок, из-за чего на место события приезжали врачи скорой помощи.

Из-за происшествия трамваи на два часа стали следовать от кольца на улице Шаврова до станции метро "Старая Деревня". К часу дня они вернулись к обычной схеме движения.

По данным ГУ МВД, пострадавшим оказался 4-летний ребенок, получивший травму головы. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру