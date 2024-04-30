В Ленобласти ввели плату за посещение пяти заказников

В различных районах Ленинградской области вход на территорию пяти особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 1 мая станет платным, о чем сообщило правительство региона. Речь идет о "Колтушских высотах", "Выборгском", "Раковых озерах", "Кургальском" и "Линдуловской роще".

Для льготников и жителей того муниципального района, где находится заказник, посещение останется свободным. Остальным придется заплатить по 150 рублей. Оплата принимается через интернет (ooptlo.ru).

Новые правила продиктованы растущей популярностью ООПТ. Чиновники обещают потратить вырученные средства на ремонт экотроп.

Фото: ЗАКС.Ру