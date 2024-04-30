Смольный финансово поможет НКО, занятым конгрессо-выставочными мероприятиями

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление, по которому в городе будут выдаваться субсидии, адресованные НКО в туристической сфере. Имеются в виду организации, специализирующиеся на проведении конгрессно-выставочных мероприятий, уточняет пресс-служба Смольного.

Заявки на поддержку из городского бюджета с 16 июля смогут подавать конторы, чьими усилиями были проведены деловые встречи с сентября прошлого года и по 15 июня нынешнего. В 2022 и 2023 годы такие НКО получили от чиновников свыше 50 млн рублей в качестве субсидий.

Отберут победителей в том числе сотрудники комитета по развитию туризма и представители ЗакСа.

Фото: ЗАКС.Ру