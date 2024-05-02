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Новости 13:27

На намыве в Василеостровском районе разрешили строить еще одну школу

фото ЗакС политика На намыве в Василеостровском районе разрешили строить еще одну школу

В Василеостровском районе Петербурга построят еще одну общеобразовательную школу. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор, о чем говорится на сайте Смольного. Образовательное учреждение появится среди новостроек на намывных территориях.

В школе, рассчитанной на 550 учеников, будут организованы два бассейна, несколько спортивных залов и библиотека.

Снаружи к услугам учащихся создадут футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную площадку и пространства для детских игр. Здание будет приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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