На намыве в Василеостровском районе разрешили строить еще одну школу

В Василеостровском районе Петербурга построят еще одну общеобразовательную школу. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор, о чем говорится на сайте Смольного. Образовательное учреждение появится среди новостроек на намывных территориях.

В школе, рассчитанной на 550 учеников, будут организованы два бассейна, несколько спортивных залов и библиотека.

Снаружи к услугам учащихся создадут футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную площадку и пространства для детских игр. Здание будет приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

фото: Госстройнадзор Петербурга