Единороссы навестят ветеранов в честь Дня Победы

Члены "Единой России" навестят ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы, сообщил 2 мая глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Сергей Боярский. Всего, по его словам, в Петербурге проживают около полутора тысяч участников и инвалидов войны.

"На сегодняшний день в Северной столице живут около полутора тысяч инвалидов и участников той войны. По традиции единороссы навестят каждого из них, поздравят с 9 мая, выслушают и поддержат", — написал Боярский в своем Telegram-канале.

Также единороссы намерены провести ряд мероприятий в четь праздника, добавил политик. Речь идет о проведении концертов и парадов под окнами ветеранов, а также об уборке мемориалов и памятных мест, связанных с ВОВ.

Фото: ЗАКС.Ру