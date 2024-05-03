В суд Петербурга направили дело о нападении на правоохранителя на Московском вокзале

Транспортная прокуратура Петербурга передала в суд уголовное дело о нападении на сотрудника транспортной полиции, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Местный житель проходит по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, в марте ранее судимый мужчина находился на Московском вокзале в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник транспортной полиции потребовал пройти с ним, однако мужчина в ответ ударил правоохранителя.

Сейчас дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга. Там дело рассмотрят по существу.

Фото: ЗАКС.Ру