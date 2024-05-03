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Новости 11:46

В суд Петербурга направили дело о нападении на правоохранителя на Московском вокзале

фото ЗакС политика В суд Петербурга направили дело о нападении на правоохранителя на Московском вокзале

Транспортная прокуратура Петербурга передала в суд уголовное дело о нападении на сотрудника транспортной полиции, об этом 3 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Местный житель проходит по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). 

По версии следствия, в марте ранее судимый мужчина находился на Московском вокзале в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник транспортной полиции потребовал пройти с ним, однако мужчина в ответ ударил правоохранителя.

Сейчас дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга. Там дело рассмотрят по существу.

Фото: ЗАКС.Ру


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