Чиновник Василеостровского района лишился водительских прав из-за отказа от алкотеста

Начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Петербурга Александр Борисенко получил штраф из-за отказала пройти медосвидетельствование после аварии, об этом 3 мая писала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Как рассказала Лебедева, ДТП произошло в феврале на Наличной улице. Чиновник пытался покинуть место аварии, также он имел признаки алкогольного опьянения.

Вину мужчина признал. В апреле мировой судья уже лишила Борисенко прав на один год. Теперь к ним добавились еще 1,5 года и штраф 30 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру