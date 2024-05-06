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Новости 10:48

Суд Петербурга рассмотрит дело о регистрации мигрантов в хостелах города и Ленобласти

фото ЗакС политика Суд Петербурга рассмотрит дело о регистрации мигрантов в хостелах города и Ленобласти

В петербургский суд направили дело об организации незаконной миграции, по которому проходят девять фигурантов, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, с марта 2019 года по март 2020 года, а также в ноябре 2023 года действовала фирма, которая занималась организацией нелегальной миграции под видом аутсорсинга персонала. Иностранных граждан прописывали в хостелах как наемных рабочих.

За фиктивную постановку на учет с мигрантов просили от 1 до 3,5 тысяч рублей. Главным организатором всего этого бизнеса оказалась 46-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области.

Дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Смольненский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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