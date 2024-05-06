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Новости 11:18

Суд Петербурга ограничил свободу водителя автобуса на год по делу о пострадавшей пенсионерке

фото ЗакС политика Суд Петербурга ограничил свободу водителя автобуса на год по делу о пострадавшей пенсионерке

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса Игорю Онуфриенко по делу о нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда по неосторожности, об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что в июне 2022 года Онуфриенко ехал, будучи водителем автобуса, по проспекту Ветеранов. На остановке он не дождался окончание посадки пассажира и закрыл двери автобуса. 

Дверьми транспорта была зажата трость пенсионерки. Однако, несмотря на это, водитель возобновил движение. По итогу женщина упала и получила травмы.

Суд назначил мужчине один год ограничения свободы с запретом управлять транспортные средства сроком на два года.

Фото: ЗАКС.Ру


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