Суд Петербурга ограничил свободу водителя автобуса на год по делу о пострадавшей пенсионерке

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса Игорю Онуфриенко по делу о нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда по неосторожности, об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что в июне 2022 года Онуфриенко ехал, будучи водителем автобуса, по проспекту Ветеранов. На остановке он не дождался окончание посадки пассажира и закрыл двери автобуса.

Дверьми транспорта была зажата трость пенсионерки. Однако, несмотря на это, водитель возобновил движение. По итогу женщина упала и получила травмы.

Суд назначил мужчине один год ограничения свободы с запретом управлять транспортные средства сроком на два года.

Фото: ЗАКС.Ру