Суд предупредил петербургское ООО из-за дискриминационных ограничений в вакансии

Мировой судья в Петербурге рассмотрели административное дело компании "СП Ремак". Протокол на нее составили из-за некорректно составленного текста вакансии, а именно из-за ограничений дискриминационного характера для соискателей (ст. 13.11.1 КоАП).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о позиции кладовщика, от которого требовалось наличие регистрации в Петербурге или Ленобласти. Судья указал, что это условие никак не связано с деловыми качествами соискателя.

Представители ООО "СП Ремак" на заседание не пришли. Учтя отсутствие отягчающих обстоятельств, юрлицу не стали назначать штраф, а ограничились предупреждением.

Фото: ЗАКС.Ру