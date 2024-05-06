На Шевчука пожаловались в Генпрокуратуру из-за речи на дубайском концерте

Майское выступление группы ДДТ в Дубае побудило организацию "Совет отцов России" написать заявления в Генпрокуратуру и Минюст. Лидеру этой общественной структуры не понравилась речь, произнесенная руководителем коллектива Юрием Шевчуком в перерыве между песнями. В ней петербургский музыкант порассуждал об истории революций.

На документ с заявлением на Шевчука ссылается медиапроект Mash. Рок-музыканта просят проверить на призывы к экстремизму и на наличие иностранного финансирования.

В 2022 году фронтмена ДДТ оштрафовали на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). В течение двух последних лет года группе не позволяют выступать в России. Минувшей осенью Шевчук пережил инфаркт.

фото: officialddt / YouTube (скриншот)